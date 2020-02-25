بالأسماء.. اعتماد حركة التنقلات ورؤساء الوحدات المحلية في الغربية

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم تعليماته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري حفاظا على صالح رفع مستوى منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقرر "زين العابدي" اعتماد تكليفات إدارية شملت نقل كل من محمد أحمد عبد اللطيف كبير أخصائيين بدرجة مدير عام الإدارة المالية بالوحدة للعمل بادارة بناء وتنمية القرية وتكليف السعيد المحمدى موسى الصياد بالدرجة الأولى تنمية إدارية بالقيام بعمل مدير إدارة الرقابة والمتابعة.





وكلف "مسعد على الدين" شعيرة بالدرجة الأولى التخصصية مدير مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتكلف" إيمان محمد حسن البقرى" بالدرجة الثالثة الهندسية للعمل وكيلا لمركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات كما شملت القرارات تكليف محمد إبراهيم زكى عرفة بالدرجة الأولى الفنية بالوحدة طرفنا مكتب الأمن للعمل بحى أول المحلة الكبرى.





كما كلف أمانى محمد عبدالفتاح بالدرجة الثانية تنمية إدارية سكرتير الوحدة المحلية لقرية شبرابابل بتيسير أعمال رئيس الوحدة لحين تكليف رئيسا لها.





وشملت القرارات تكليف جمال صادق منصور العربى بالدرجة الأولى الفنية من التفتيش المالى والإدارى للعمل مديرا للشباك الواحد على أن يضم معه عضو قانونى وعضو من مركز المعلومات وعضو من الإدارة الهندسية "محمد فهمى العربى".





كما نقل شوقى محمد السقا بالدرجة الأولى الفنية من الشباك الواحد إلى بناء وتنمية القرية كما شمل بيان قرارات رئيس المدينة حول تكليف محمود عبد الحليم سيد احمد، جميل عبدربه النجار، لطفى على عبدربه، عبد القادر عبد السلام غازى من الوحدة المحلية لقرية نمره البصل إلى العمل بالوحدة المحلية بالمعتمدية وتكليف السيد عادل البسطويسى ابوحليمه من الوحدة المحلية لقرية نمره البصل الى العمل بالوحدة المحلية بالبنوان.





كما كلف عرفه سعد الدين شهاوى ، محمد عبد المجيد الكرورى ، محمد محمود ابراهيم جاب الله من الوحدة المحلية لقرية المعتمدية الى العمل بالوحدة المحلية بنمره البصل فضلا عن تكليف محمد بشرى شعيب ، ابراهيم عبد الستار عطا ، احمد مصطفى بيومى من الوحدة المحلية لقرية الشهيدى الى العمل بالوحدة المحلية بالبنوان وتكليف السيد ابوالنصر عبد المنعم ابراهيم، عماد حمدى متولى من الوحدة المحلية بالبنوان الى العمل بالوحده المحليه بالشهيدى.





كما كلف عبد الهادى موسى على ، محمود عبد الحميد محمود اشرف عبد الجواد دنيا ، احمد محمد البسطويسى من الوحدة المحلية بدمرو الى العمل بالوحدة المحلية بالشهيدى وقيادات أخرى.





وأكد رئيس المدينة، أن تلك القرارات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين بمركز ومدينة المحلة، علاوة على الاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.