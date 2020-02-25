تدشين رابطة أطباء النساء والتوليد بالجيزة

أعلنت نقابة أطباء الجيزة تدشين رابطة لأطباء النساء والتوليد برئاسة أ.د عاصم أنور عبده موسي ود. سيد الطويل نائب لرئيس الرابطة ود. خالد أمين مقررًا للرابطة وبعضوية كل من د. محمد عكاشة و د. أحمد مخلوف وينتظم من خلال الرابطة الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في المحافظة.





جاء ذلك بعد موافقة مجلس النقابة العامة للأطباء على مقترح لائحة الروابط التخصصية التي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات طبقًا للائحة التي تنص على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية , وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضو ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.





جدير بالذكر أن اشتراك الرابطة عشرة جنيهات من كل عضو (سنويا) تقسم ( بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و 25% للرابطة العامة) على أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض على مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وإنما تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.

تتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.



