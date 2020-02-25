مؤسسة هانس تنظم ورش عمل حول حقوق ذوي الإعاقة

أكدت ماجدة كمال، رئيس مؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب مصر، إن المؤسسة نظمت العديد من الفعاليات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف للتعاون المثمر مع المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت ماجدة كمال، خلال كلمتها في مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل قانون ١٠ ٢٠١٨ ورؤية مصر ٢٠٣٠"، أنه بالتعاون مع المجلس القومي سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات حول قانون ١٠ ٢٠١٨، وورش عمل تدريبية حول التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس.

وأشارت إلى أن التعاون التنموي للمؤسسة في مصر يهدف إلى المساهمة في تعزيز جهود التنمية المستدامة من خلال رفع الوعي وتعزيز المشاركة لدى المجتمع والإدارات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رفع الوعي وتعزيز المشاركة لدى المجتمع والإدارات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.



