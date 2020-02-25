أشرف مرعي: نعمل دائما على إعادة تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة

أكد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يعمل على إعادة تأهيل وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن قدراتهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، وذلك من خلال إيمانه الكامل بأهمية رفع وعي المجتمع المصري حول هذه القضية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ومنها مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية.

وأوضح "مرعي" خلال كلمته في مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل قانون 10-2018 ورؤية مصر 2030، أن الهدف من احتفالية اليوم هو بدء مشروع التعاون المشترك بين مؤسسة "هانس زايدل" والمجلس القومى، ونهدف إلى رفع الوعي لدى المؤسسات المعنية والأطراف الفاعلة بقضية الدمج والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تمكينهم من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أننا نركز على رفع الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الوعي بآليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.