سعفان يهدي درع القوى العاملة لـ العمل الدولية والسفارة الكندية.. لهذا السبب

أهدى محمد سعفان وزير القوى العاملة، درع الوزارة إلى كل من سفير دولة كندا في مصر جيس داتون، وإريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تكريما للنجاح والجهود التي قاما بها فى مشروع إيجاد وظائف لائقة لشباب مصر 2011-2020 باعتبارهما الذراعين الأساسيين الذي أسهم فى إنجاح المشروع وساعدا فى خروجه بهذه الصورة المشرفة التى تجعلنا نحتفل به اليوم.





وجاء ذلك في بداية ختام فعاليات مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بهدف تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة بشكل عام، بحضور وزراء البيئة، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي.