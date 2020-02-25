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محافظات

شاهد.. معبدا أبو سمبل في ثوبهما الجديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

انتهت وزارة الآثار والسياحة، من أعمال ترميم وتطوير معبدى أبو سمبل جنوب أسوان، فى إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية المختلفة، وتطوير الخدمات السياحية بها.

 

ومن جانبه، قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، إن أعمال الترميم تضمنت قيام المرممين بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمبعدين .

 

وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت أيضًا تزويد مركز زوار المنطقة بشاشات عرض جديدة، كما تم تغيير إنارة المعبدين بالكامل، وزيادة أعداد دورات المياه، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة على الطريق وإزالة الحشائش، وتطوير النظام الأمني وكاميرات المراقبة.

 

الجدير بالذكر أن معبد أبو سمبل مسجل ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمى ، ويضم معبدين هما معبد أبو سمبل الكبير للملك رمسيس الثاني ومعبد أبو سمبل الصغير الذي يقع على بعد 100متر من المعبد الأول للملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك .

 

وترجع أهمية معبد أبو سمبل الكبير إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني مرتين فى السنة الأولى يوم 22 أكتوبر والثانية يوم 22 فبراير .

 

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شاهد.. معبدا أبو سمبل في ثوبهما الجديد
شاهد.. معبدا أبو سمبل في ثوبهما الجديد
شاهد.. معبدا أبو سمبل في ثوبهما الجديد
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