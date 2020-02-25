لجنة التشييد: التوسع بمشروعات التحول الرقمي يسهم في نمو التطوير العقاري

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا ناقش استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري وإدارة اتحاد الشاغلين بحضور عدد من الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة.





وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن استخدام التكنولوجيا في مصر اصبح لها دور كبير في كافة مناحي الحياة، مشيرا الى أن التحول لاستخدام التطبيقات الذكية والرقمنة في صناعة التطوير العقاري سيساهم في نمو القطاع وحل المشكلات التي يعاني منها السوق خاصة المتعلقة بإدارة عمليات التسويق والتحصيل بجانب الارتقام بمستوي الخدمات وحل مشاكل الصيانة والكهرباء وإدارة اتحادات الشاغلين.





وأشار فوزي، إلي أهمية الاتجاه نحو رقمنة خدمات الشهر العقاري وعمليات التسجيل العقاري والتوكيلات وكافة مجالات صناعة التطوير العقاري المصري خاصة ان 90% من الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة مما سيكون لها بالغ الأثر في دخول استثمارات جديدة لمصر.





وقال فوزي، إن الدولة تتجه بقوة تجاه التحول لعمليات الرقمنة في كافة المجالات والانشطة والخدمات في مصر الأمر الذي يساهم في حصر الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية والتيسير علي المواطنين.





وأكد أحمد عزت مؤسس احدى الشركات العاملة في مجال رقمنة الخدمات لصناعة التطوير العقاري والتسويق العقاري، أن شركته اطلقت برنامجا يقدم كافة الخدمات التسويقية وإدارة العقارات، مشيرا الى أن البرنامج يوفر كافة احتياجات ومتطلبات العملاء للشركات العقارية بجانب خدمات التسويق العقاري حيث يوفر 15% من حجم العمالة في الشركات العقارية وتحسين إدارة التسويق للوصول إلي عدد أكبر من العملاء بنسبة 12% بالاضافة إلي خدمات التحصيل لاقساط الشقق السكنية وخدمات الكول سنتر.





من جانبه أكد كريم أكرم، رئيس احدي الشركات، أن الرقمنة تمكن الشركات العقارية واتحاد الشاغلين من الوصول إلي عدد اكبر من مقدمي الخدمات مثل خدمات النظافة والصيانة والكهرباء والسباكة وغيرها، لافتا الى أن عدد مقدمي الخدمات بلغ في بعض الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة أكثر من 80 الف سباك بالاضافة إلي مقدمي الصيانة بمختلف أنواعها.





وقال عمر رمضان رئيس مجلس إدارة احدي الشركات، ان استخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجيا يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات للعملاء والشركات العقارية سواء المتعلقة بمتطلبات العملاء والمساحات والامكان او وصول الشركات العقارية لعدد أكبر من العملاء، لافتا الى أن هناك حماية كاملة للبيانات عملاء الشركات علي مستوي سرقة البيانات من الموظفين انفسهم بمستوياتهم المختلفة من افراد او مديري تسويق او كبار الموظفين.