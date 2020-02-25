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محافظات

توفيق أوضاع 252 كنيسة ومبنى خدميا بالمنيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والمباني الخدمية، والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومسئولي الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ أنه تم صدور 11 قرارا من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 252 كنسية ومبنى خدميا بمحافظة المنيا وفقا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس ، مؤكدا أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

شدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدًا لتوفيق أوضاعها حفاظًا على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.

وطالب المحافظ، مسئولي الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ورؤساء المدن، والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية، لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.
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