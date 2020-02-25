تغطي السيارات.. سيناء تغرق في مياه الأمطار





وأكد رئيس المدينة أنه من المتوقع وصول سيول من منطقة وادى الازارق قادمة من إسرائيل لتصب في وادى العريش.



وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.





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وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية على مدار الساعة ، حيث أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية لمجابهة أي موقف طارئ.



وقال المحافظ أنه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتدبير الاحتياجات اللازمة للمتضررين، ورفع درجة الاستعداد.



وأشار المحافظ إلى تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات علي مستوى المحافظة، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.





تتعرض مناطق وسط سيناء الي هطول أمطار غزيرة فى بعض المناطق منها القصيمة والمنبطح ووادى العمرو وقرية الحمة بمركز الحسنة.وقال أحمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة ، إن مياه الأمطار تحولت إلى سيول خاصة في مناطق وادي المويلح والجايقة والجرور والمسيسب وعين الجديرات والهشيم، وجميعها تلتقى أمام سد الروافعة مما أدى إلى ارتفاع المياه وتخطت سد الروافعة.