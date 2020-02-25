الشرطة توفر الهيروين للمدمنين لمنعهم من ارتكاب الجرائم في ميدلزبره

أطلقت مدينة «ميدلزبره» الإنجليزية مشروعًا غريبًا للحد من انتشار الجريمة المترتبة على تعاطي المخدرات، حيث قررت شرطة المدينة تمويل المدمنين بالهيروين لكي لا يتجهوا إلى السرقة أو القتل من أجلها.

بعدما يأست السلطات في مدينة ميدلزبره في يركشاير ببريطانيا من محاولات قمع الجريمة الناتجة عن تعاطي المخدرات، سواء بالسرقة أو القتل عند الرغبة في شرائها من بائعي الشارع.

أجرت الشرطة دراسات على 11 شخص تقوم بإمدادهم بالهيروين يوميًا لكي يتوقفوا عن إيذاء غيرهم، تحت مشروع جديد لمعالجة انتشار الجرائم، وبالفعل أثبت المشروع كفاءته حيث صرح أحد المتعاطين المشاركين، بأنه توقف عن "الوقوع في إثم إيذاء الغير أو ارتكاب أي أفعال مخالفة التي تنتج عادة بسبب بحثه عن المخدرات".

يقول «باري كوبينجر» مفتش شرطة كليفلاند أنه لم يثبت عودة أي مشارك في المشروع للإجرام مرة أخرى خلال 15 أسبوعًا منذ بدايته وفقصا لصحيفة مترو البريطانية.

يقول متعاطي من ضمن المشاركين عمره 42 عامًا: "لقد اعتدت سرقة بضائع بقيمة 80 جنيهًا استرلينيًا من المتجر لشراء الهيروين الذي أتعاطاه منذ سن العشرين"، ويضيف: "أتلقى العلاج منذ عام 1999 لكنني لم أستطع التخلص من الإدمان، وقضيت معظم حياتي في السجن حتى اعتدت عليه.

يهتم المركز بالمشاكل النفسية، الوحدة والاكتئاب ويعالجها بنسبة 99% لكي يتمكن المدمن من ممارسة حياة طبيعية، يهدف المشروع إلى علاج المدمنين عن طريق "توفير الممنوع" بدرجة منتظمة ومعالجة الدوافع ورائه حتى يكل الشخص ويطلب العلاج من تلقاء نفسه.