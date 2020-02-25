أخبار التوك شو.. وفاة حسني مبارك.. مكان دفن الرئيس الراحل.. وسر تسليم مبارك البلاد للقوات المسلحة

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





وفاة حسني مبارك.. مسيرة الرئيس الأسبق و30 عاما قضاها في حكم مصر

توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، ولد الرئيس محمد حسني مبارك في قرية المصيلحة بمحافظة

المنوفية في 24 مايو 1928،وأمضى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرابة الـ 30 عاما في الحكم.

وأصبح الرئيس الأسبق حسني مبارك رئيس للجمهورية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 واستمر في الحكم لخمس فترات من عام 1981 حتى تنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير عام 2011.





آخر ما قاله حسنى مبارك عن وزير مالية الإخوان خلال شهادته أمام المحكمة

قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال ادلائه بشهادته أمام المحكمة فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، إنه يسمع عن قيادات الإخوان وأسمائهم كمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، ولكنه لايعرفهم، ولا يعرف التفاصيل، موضحًا أن الإخوان المسلمين او الجماعة الإرهابية لم يكن لديها مشكلة فى التمويل.

وأضاف محمد حسنى مبارك، خلال حواره الذى عرضه الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج " على مسؤوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن اعضاء الجماعة الإرهابية لديهم مولات فى مصر ويتاجرون فى كل شئ، ولذلك واحد منهم كان يتولى منصب وزير مالية الإخوان وتقدم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.

وتابع أنه لا يتذكر اسمه بالضبط، ولكنه قبض عليه، وتم محاكمته عسكريًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية لديهم تجارة كبيرة فى مصر ولا يوجد لديهم مشكلة فى التمويل.





قبل وفاته.. مبارك: تعرضت أنا وأسرتى لحملات إساءة وتشهير

وجه الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، الشكر للمحكمة خلال دفاعه عن نفسه أمامها، قائلًا " أتوجه بالشكر للمحكمة على اتاحتها الفرصة لى لكى أدافع عن نفسي، فإنى اتحدث باقتناع شديد بان عجلة التاريخ لا ترجع أبدًا للوراء ولا يتسطيع احدًا أن يزيف التاريخ فهو يسجل كل شئ ويعطى كل ذى حقٍ حقه بالرغم من محاولة الطمس والتزييف ولا يصح عن الله والتاريخ إلا الصحيح.

واضاف الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، خلال شهادته أمام المحكمة، تعرضت انا وأسرتى منذ تركى لموقعى كرئيس للجمهورية لحملات ظالمة من الافتراء والإساءة والتشهير كما تعرضت سنوات تحملى للمسؤلية لحملات مماثلة تنتقصى لكل ما عملته من إنجاز وتنسب إليها كل نقيصة واتهام.

وتابع :" إننى أمثل أمام محكمة موقرة بعد ان قضيت أكثر من 62 عاماص فى خدمة الوطن، خلال سنوات طويلة قضستها ابنًا للقوات المسلحة، ثم انائبًا، ثم رئيسًا للجمهورية"، مشيرًا إلى أنه خاض كل حروب مصر بعد ثورة 25 يوليو وتولى قيادة القوات الجوية فى حرب أكتوبر، مضيفًا لم أكن يومًا ساعيًا وراء منصب، ولم أكن يومًا ساعيًا وراء سلطة، وتعلمون كلكم الظروف العصيبة التى توليت فيها الرئاسة خلفًا للرئيس الذى اغتالته يد الإرهاب".





تحضيرات دفن الرئيس الأسبق في مدافن العائلة

عرضت فضائية" العربية" لقطات حية ترصد تحضيرات دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من مدافن العائلة.

وكان قد ولد الرئيس محمد حسني مبارك في قرية المصيلحة بمحافظة المنوفية في 24 مايو 1928، حيث أمضى قرابة الـ 30 عاما في الحكم.





التلفزيون يضع الشارات السوداء بعد إعلان الحداد العام على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

وضعت القنوات والفضائيات المصرية الشارات السوداء على الشاشات بعد إعلان الحداد العام في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك"، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.





الإمارات تعلن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة حسني مبارك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإمارات أعلنت تنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مبارك أكد له قبل وفاته انه عاش في مصر وسيظل متواجد بها وسيموت على أرضها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لم يفكر مبارك على الإطلاق في ترك مصر وسألته في لقاء بينه وبيني عن إمكانية تركه لمصر وقال لي أنه لن يترك مصر على الإطلاق وسيدفن فيها.





أحمد موسى يكشف لأول مرة سر تسليم مبارك البلاد للقوات المسلحة في 2011

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اكد له انه يسلم البلاد إلى القوات المسلحة لحمايتها من الانهيار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبارك قال لي لو مسلمتش البلاد للقوات المسلحة ستكون الدولة في يد الإخوان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مبارك رفض أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية في مصر ورفض استقبال مكالمة أوباما قبل إلقاء خطابه يوم 10 فبراير 2011".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لم يفكر مبارك على الإطلاق في ترك مصر وسألته في لقاء بينه وبيني عن إمكانية تركه لمصر وقال لي أنه لن يترك مصر على الإطلاق وسيدفن فيها".





ماذا قال الرئيس السابق عن سنوات حكمه

قال الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، إن "سياساتنا الاقتصادية استهدفت فتح باب الرزق لبيوت الملايين من المصريين، وحققنا أعلى معدلات نمو فى تاريخ مصر، وأعلى احتياطى فى العملة الأجنبية عرفته مصر، دون أن تتخلى الدولة عن دورها فى تحقيق الرعاية الاجتماعية والعدل الاجتماعى، وواجهنا تلك التحديات وغيرها، وتحققت لمصر وشعبها إنجازات عديدة رغم الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط على الموارد".

وأضاف الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، خلال دفاعه عن نفسه أمام محكمة الجنايات في قضية "قتل المتظاهرين": "أشهد الله أنى لا أبالى بما يحاول أن يفعله البعض والتعمية على دورى فى حرب أكتوبر فقد قمت به مخلصًا أمام الله واتجاه الوطن، ولا أبالى أيضًا بان يمحى اسمى من على مشاريع قومية أو مؤسسات تعليمية أو ثقافية فستظل دائمًا موجودة وشاهدة على أرض الوطن".



