مرشح بانتخابات المهندسين: لابد من مشاركة النقابة في المشروعات القومية للرئيس السيسي

يستمر قطار جولات المرشحين لانتخابات نقابة المهندسين والتى هدفها حشد المهندسين للانتخاب وطلب دعمهم فى التوافق على مطالبهم من النقابة خلال الفترة القادمة والتى من شأنها تحسين أوضاع المهندسين والاستفادة من الكفاءات فى تطوير وبناء الوطن.

حيث صرح خلال المؤتمر الصحفى للقائمة الموحدة لمهندسى مصر وأحد منسقي القائمة المهندس محمد ماهر المرشح عن شعبة كهرباء تحت السن بضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم الهندسى وضرورة التوجه للعالمية بالشراكة من جامعات دولة وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد ماهر على أهمية التدريب حيث إن التعليم الهندسى عمليا وليس نظريا فقط مشددا على ضرورة المشاركة فى اختيار مجموعة متوافقة لسهولة اتخاذ قرارات تفيد المهندسين فى المجلس الأعلى لنقابة المهندسين .

وعلى جانب آخر أكد المهندس مايكل جرجس البدراوى المرشح على عضوية شعبة مدنى تحت السن أن أولويات المجلس تتمثل فى استثمار أصول النقابة وتنميتها والعمل على انجاز قانون النقابة لتوفير النفقات التى تحتاجها للصرف على الخدمات المختلفة المقدمة للمهندسين .

وتابع "أيضا الانتهاء من لائحة مزاولة المهنة".

وفى النهاية أكد على ضرورة استمرار النقابة كداعم و استشاري عام للدولة والمشاركة فى المشروعات القومية التى يرعاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على جودتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.