AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رزق حلال.. تسليم عقود مشروعات للأسر المستحقة في بني سويف

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:42 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الاحتفالية التي نظمتها جمعية صناع الحياة للتنمية "تحت رعاية المحافظ"،لتسليم الدفعة الرابعة من عقود المشروعات الصغيرة ضمن مشروع(رزق حلال 4).

والذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل  يضمن لهذه الفئة حياة كريمة،وذلك ضمن  خطة الدولة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية،وذلك من خلال التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج ، وتقليل نسب الفقر والبطالة . 

تضمنت فعاليات الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أعمال وأنشطة جمعية صناع الحياة للتنمية،وعرض نماذج ناجحة لبعض الحالات المستفيدة، فيما اختتمت الاحتفالية بتسليم  30 تروسيكل لـ30 من الأسر الأولى بالرعاية،والتي قامت الجمعية "عن طريق متطوعيها" بعمل الأبحاث والمراجعات اللازمة للاختيار وفق شروط ومعايير واضحة ودقيقة تم وضعها لآلية الاحتيار،ليصل بذلك إجمالى ما تم تسليمه من مشروعات إلى 482 مشروع منذ إنطلاق "مشروع رزق حلال"  عام 2015 . 

اقرأ أيضا :

شهدت الاحتفالية التي أقيمت"بمركز مؤتمرات الجامعة كورنيش النيل"حضور كل من:الأستاذة إحسان عبد اللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الرحمن حبت مدير مشروع"رزق حلال"على مستوى الجمهورية والدكتورة نجلاء أبو الحمد رئيس جمعية صناع الحياة مصر ببني سويف،والمهندسة هالة سيد نائب رئيس الجمعية،والأستاذ محمد عبدالله مدير المشروع بالمحافظة ،والأستاذ هبة عبد الوهاب المدير الإداري للجمعية ببني سويف  . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال

تسليم 50 تروسيكلا لمحدودي الدخل بمشروع رزق حلال في الفيوم

محافظ الفيوم يُسلم ماكينات "فوري" للسيدات المعيلات ضمن مبادرة "هي فوري"

رزق حلال..تسليم 14 تروسيكل للأسر المستحقة في المنيا ..شاهد

ترشيحاتنا

وفاة حسني مبارك.. شاهد أول رد فعل من نسرين أمين بعد رحيل الرئيس الأسبق

لحظة مؤثرة.. شاهد علاء مبارك يعلن وفاة والده

وفاة حسني مبارك.. استعدادات لدفن الرئيس السابق بمقابر العائلة بمصر الجديدة.. فيديووصور

أخبار التوك شو.. وفاة حسني مبارك.. مكان دفن الرئيس الراحل.. وسر تسليم مبارك البلاد للقوات المسلحة

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تقلل من فحولة الرجال

وفاة حسني مبارك.. ماذا قال أبو تريكة ومشاهير الكرة عن فراق الرئيس الأسبق؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتجازها بمنزلها خوفا من كورونا.. صينية تعرض حياتها للخطر بهذا التصرف

الشرطة توفر الهيروين للمدمنين لمنعهم من ارتكاب الجرائم في ميدلزبره

شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد