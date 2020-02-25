رزق حلال.. تسليم عقود مشروعات للأسر المستحقة في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الاحتفالية التي نظمتها جمعية صناع الحياة للتنمية "تحت رعاية المحافظ"،لتسليم الدفعة الرابعة من عقود المشروعات الصغيرة ضمن مشروع(رزق حلال 4).





والذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل يضمن لهذه الفئة حياة كريمة،وذلك ضمن خطة الدولة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية،وذلك من خلال التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج ، وتقليل نسب الفقر والبطالة .





تضمنت فعاليات الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أعمال وأنشطة جمعية صناع الحياة للتنمية،وعرض نماذج ناجحة لبعض الحالات المستفيدة، فيما اختتمت الاحتفالية بتسليم 30 تروسيكل لـ30 من الأسر الأولى بالرعاية،والتي قامت الجمعية "عن طريق متطوعيها" بعمل الأبحاث والمراجعات اللازمة للاختيار وفق شروط ومعايير واضحة ودقيقة تم وضعها لآلية الاحتيار،ليصل بذلك إجمالى ما تم تسليمه من مشروعات إلى 482 مشروع منذ إنطلاق "مشروع رزق حلال" عام 2015 .





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شهدت الاحتفالية التي أقيمت"بمركز مؤتمرات الجامعة كورنيش النيل"حضور كل من:الأستاذة إحسان عبد اللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الرحمن حبت مدير مشروع"رزق حلال"على مستوى الجمهورية والدكتورة نجلاء أبو الحمد رئيس جمعية صناع الحياة مصر ببني سويف،والمهندسة هالة سيد نائب رئيس الجمعية،والأستاذ محمد عبدالله مدير المشروع بالمحافظة ،والأستاذ هبة عبد الوهاب المدير الإداري للجمعية ببني سويف .