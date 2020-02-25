AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد البرامج التدريبية بالتنظيم والإدارة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:46 م
حنان مجدي نائب محافظ
حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

طالبت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري بالمحافظة، جاء ذلك خلال تفقدها للبرامج التدريبية التى تعقدها مديرية التنظيم والإدارة.


وتفقدت  حنان قاعات التدريب المختلفة و منظومة العمل داخل المديرية وتطويرها، واستمعت إلي آراء المتدربين فى المحتوى التدريبي ومقترحات تطويره لتحقيق الإستفادة القصوي.

أقرأ أيضًا

ولد وتربى هنا.. شاهد.. ماذا حدث لمنزل مبارك في مسقط رأسه بكفر مصيلحة؟

من جانب  أخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول 134 بطاقة تموين ذكية للمديرية وذلك في الفترة من 1- 20 فبراير الجاري.


أكد المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول 134 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.


أضاف معاذ أنه جري البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمس بواقع 10 لمركز الفرافرة، و16 لمركز باريس، و56 لمركز الداخلة، 50 لمركز الخارجة، و2 لمركز بلاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشهر المقبل | تسليم بطاقات تموين ذكية لـ2151 أسرة في كفر الشيخ

تموين البحيرة: إصدار 7457 بطاقة وتحرير 2400 قضية خلال ديسمبر

إنشاء سوق سيارات جنوب سوق الخميس بالخارجة في الوادي الجديد

نائب محافظ الوادى الجديد تلتقي وفد إدارةإعداد القادة بالتعليم

لتوزيعها على المواطنين.. تموين كفرالشيخ يتسلم 3830 بطاقة جديدة

تموين الوادى الجديد يعيد تشغيل 70 % من البطاقات المتوقفة

ترشيحاتنا

شاهد.. امرأة تسقط بسيارتها في قنال ورجل ينقذها بطريقة غريبة

بالورقة والقلم.. ماذا ينتظر الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي؟

وفاة حسني مبارك.. منة فضالي تبكي رحيل الرئيس الأسبق بكلمات موجعة

وفاة حسني مبارك.. تركي آل الشيخ ينعى الرئيس السابق.. شاهد

الإمارات تعلن الحداد حزنا على رحيل حسني مبارك وتنكس الأعلام

وفاة حسني مبارك.. شاهد أول رد فعل من نسرين أمين بعد رحيل الرئيس الأسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتجازها بمنزلها خوفا من كورونا.. صينية تعرض حياتها للخطر بهذا التصرف

الشرطة توفر الهيروين للمدمنين لمنعهم من ارتكاب الجرائم في ميدلزبره

شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد