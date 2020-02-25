نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد البرامج التدريبية بالتنظيم والإدارة

طالبت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الاداري بالمحافظة، جاء ذلك خلال تفقدها للبرامج التدريبية التى تعقدها مديرية التنظيم والإدارة.





وتفقدت حنان قاعات التدريب المختلفة و منظومة العمل داخل المديرية وتطويرها، واستمعت إلي آراء المتدربين فى المحتوى التدريبي ومقترحات تطويره لتحقيق الإستفادة القصوي.

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من جانب أخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول 134 بطاقة تموين ذكية للمديرية وذلك في الفترة من 1- 20 فبراير الجاري.





أكد المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول 134 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.





أضاف معاذ أنه جري البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمس بواقع 10 لمركز الفرافرة، و16 لمركز باريس، و56 لمركز الداخلة، 50 لمركز الخارجة، و2 لمركز بلاط.