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سيارات

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:31 م
احذر قبل شراء اي
احذر قبل شراء اي سيارة زيرو
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اشرف عطية
تسعد سوق  الحملات السيارات عدم استقرار بعد الحملات  المناهضة لإرتفاع الاسعار مثل حملة خليها تصدي وغيرها، وبالتالى بدأ وعى المستهلك فى التطور لملاحقة ذلك، خاصةً أن هناك الكثير من السيارات تم تخزينها سواء في المخازن الخاصة بالتوكيلات او داخل المواني.

نتيجة بحث الصور عن تخزين سيارات

وعليك الحذر قبل شراء أي سيارة زيرو، لأنه بسبب  سوء التخزين قد تجد بارومة في السيارة على سبيل المثال، وتصبح كأنك تشتري سيارة مستعملة .

نتيجة بحث الصور عن اسفل السيارة

وبعد المراجعة الدقيقة يجب أيضًا فحص جسم السيارة من الأسفل و راجع عداد الكيلو مترات لبيان المسافة المقطوعة بالسيارة، ثم راجع الكابل الخاص بالسرعة لان بعض الشركات تقوم بنزع فيشة السرعة لوقف العداد عن العمل، و تقوم السيارة بقطع مسافات طويلة دون علم المشتري.
 


نتيجة بحث الصور عن اسفل السيارة
يفضل اصطحاب فني و فحص السيارة عن طريق توصيلها بجهاز كشف الاعطال لبيان ما بها من كيلو متر و حالة الماتور، و مسح اي اعطال ان وجد.

نتيجة بحث الصور عن فحص سيارات

يجب عليك ايضا ملاحظة الفوارق بين اجزاء السيارة الموجودة بين الرفرف و الكبوت و الابواب،  و فروق ألوان الطلاء في الأجزاء الخارجية في السيارة، ويجب اجراء هذا الفحص تحت اضاءة الشمس في وضح النهار، و الكشف علي بطن السيارة من أسفل لبيان أي خبطات اثناء تخزينها حتى وصولها اليك.



 بالإضافة لفحص الكاوتش و بيان تاريخ الانتاج لأن بعض التوكيلات تقوم بوضع كاوتش منتهي الصلاحية، و بعد فحص كل ما سبق ابدأ بفحص أجزاء السيارة من الداخل و حالة الصالون و الاضواء و المرايات من حالة كفائتها، ثم انظر بعناية تجاه  الكاسيت و المساحات و التكييف ورشاشات المياة الخاصة بالزجاج  . 

نتيجة بحث الصور عن كاوتش سيارات

افحص ملحقات السيارة من كوريك و مفتاح فك الاطارات و كاوتش الاستبن، ومراعاة تاريخ الانتاج و قبل الاستلام افحص اوراق الضمان الخاصة بالسيارة .   
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