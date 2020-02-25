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اقتصاد

اليوم.. رجال الأعمال المصريين تعرض الفرص الواعدة بقناة السويس الاقتصادية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:41 م
يحيي زكي
يحيي زكي
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ولاء عبد الكريم

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي؛ المهندس محمد يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ اليوم ؛ لعرض التطورات التي شهدتها الهيئة و الاستثمارات المرتقبة بقطاع النقل و اللوجيستيات.

قالت الجمعية في بيان لها اليوم، إنه من المقرر اعلان الهيئة عن مؤتمر عالمي لها خلال الأسبوعين المقبلين تحت رعاية  وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والذي يتضمن ورشة عمل واحدة للمستثمرين الحاليين لعرض تجربتهم، والمستثمرين الجادين لعرض الفرص الاستثمارية، والاستماع إلى مقترحاتهم، وطلباتهم بشكل مباشر للخروج بمجموعة من التوصيات والحوافز.

ويسبق المؤتمر جولة للمستثمرين للتعرف على المشروعات على أرض الواقع، ودعت الهيئة منظمات الأعمال لإعداد قائمة بالراغبين فى المشاركة بالمؤتمر، والذى سيعقد بمنتجع الجلالة

 

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