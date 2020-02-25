حق الشعب.. إزالة 72 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة 72 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة أراضى زراعية بمساحة 72 فدانا و8 قراريط و3501 مترا مبانى مخالفة بمركزى ( فاقوس وبلبيس).





أوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (اراضى زراعية – مبانى ) شملت إزالة ( 50) حالة تعد بمساحة 27 فدان و8 قيراط و15 سهم بالإضافة الى إزالة (19 ) حالة تعدى بمساحة 3381 مترًا بمركز فاقوس، كما تم تنفيذ إزالة 2 حالة تعدى بمساحة 45 فدانا و1 حالة تعد بمساحة 120 مترا بمركز بلبيس.





شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسرعة، إزالة تلك التعديات فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.





كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها .





وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

اقرأ أيضا:

صيف وشتا.. الإسكندرية فسحة المصريين طول السنة.. فيديو