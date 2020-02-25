بعد وفاة مبارك.. أحمد موسى: الرئيس السيسي عارف الأصول ومصر لا تنسى أولادها .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، قائلا إن مصر بها رئيس وطني مخلص يقدر الناس والأبطال وأبناء الوطن ومن يخدمون الدولة المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عارف الأصول جدا ويعرف قيمة كل فرد من قادة القوات المسلحة ودائما يتحدث عن أكتوبر ونصر أكتوبر العظيم.



