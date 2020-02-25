بعد وفاة مبارك.. أحمد موسى: الرئيس السيسي عارف الأصول ومصر لا تنسى أولادها .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، قائلا إن مصر بها رئيس وطني مخلص يقدر الناس والأبطال وأبناء الوطن ومن يخدمون الدولة المصرية.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عارف الأصول جدا ويعرف قيمة كل فرد من قادة القوات المسلحة ودائما يتحدث عن أكتوبر ونصر أكتوبر العظيم.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي عارف الناس اللي بتخدم مصر سواء كان مدنيا أو عسكريا ، والرئيس السيسي أصيل وابن اأصول، ومصر لا تنسى أولادها وأبطالها وقادتها، وشكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لا يتم نسف تاريخ أحد على الإطلاق في مصر وحاول البعض محو تاريخ حسني مبارك ولكن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها".