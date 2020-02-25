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بتكلفة أقل.. طريقة عمل الكبسة بالسوسيس والفاصوليا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:43 م
بتكلفة أقل ..طريقة
بتكلفة أقل ..طريقة عمل الكبسة بالسوسيس والفاصوليا
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكبسة، وخاصة أنها أكلة الشعوب العربية، وتفننت أغلب السيدات والرجال فى أعدادها، فإذا كنت من عشاق الكبسة ،يقدم لك الشيف الشربيني طريقة عمل الكبسة بـتكلفة أقل وشكل جديد، وهى طريقة عمل كبسة بالسوسيس والفاصوليا.


طريقة عمل كبسة بالسوسيس والفاصوليا

قدم الشيف الشربيني طريقة جديدة اقتصادية لعمل كبسة بالسوسيس والفاصوليا، لعشاق تناول الكبسة .



مقادير كبسة بالسوسيس والفاصوليا

أرز بسمتي
صدور دجاج
سوسيس
فاصوليا حمراء
بطاطس
بصل
طماطم
قرفة مطحونة
قرنفل
حبهان
ليمون جاف
مرقة
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير كبسة بالسوسيس والفاصوليا

* يوضع قليل من الزيت في طاسة مع بصل وبطاطس

* يضاف صدور الدجاج والتوابل كلها، والسوسيس وقلبيه حتى يتغير لونه

* تبشر الطماطم وتضاف إلى الخليط

* يضاف الماء وتترك ليغلي ثم يضاف الأرز

* قبل أن ينضج تماما يضاف الفاصوليا الحمراء، وتترك على نار هادئة .
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