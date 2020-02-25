كنائس مصر تنعى الرئيس الأسبق مبارك: تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب.. قاد مصر في مرحلة دقيقة بحكمة بالغة.. وإنجازاته لا تنكر

الكنيسة الأرثوذكسية:

= "مبارك" تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب

الطائفة الإنجيلية تنعى الرئيس الأسبق:

= إنجازاته لا تنكر

مطران الكنيسة الأسقفية:

= الرئيس الأسبق قاد مصر فى مرحلة دقيقة بحكمة بالغة





توفي اليوم، الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عُمر ناهز 92 عاما، حيث نعت الكنائس المصرية الرئيس الأسبق، في بيانات رسمية صدرت اليوم.





الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، الثلاثاء، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك والذي رحل عن عالمنا.





وجاء في نص البيان "تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة".





وتابع البيان "أن الرئيس الأسبق مبارك تحمل مسئولية الوطن في ظرف عصيب واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد".





ونتذكر ما قاله قبل تنحيه: "هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت. وإن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون، وسيحكم التاريخ عليَّ وعلى غيري بما لنا أو علينا".





وتتقدم الكنيسة بخالص العزاء لأسرة الراحل ولقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة ولكافة مؤسسات الدولة، داعين الله أن يتغمده برحمته الجزيلة.





الطائفة الإنجيلية تنعى الرئيس الأسبق: إنجازاته لا تنكر

نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسَ الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، أحد أبرز قادة حرب أكتوبر المجيدة.





وتقدمت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التعزية لأسرة الراحل ولقيادات وجنود القوات المسلحة، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.





مطران الكنيسة الأسقفية: الرئيس الأسبق قاد مصر فى مرحلة دقيقة بحكمة بالغة

نعى المطران "منير حنا" مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال افريقيا والقرن الافريقي، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ91 عاما بعد صراع مع المرض.





وقال المطران منير حنا في تصريح له اليوم: "إننا لا ننسى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر المجيد عام 1973".





وأضاف "حنا": "أنه قاد مصر فى مرحلة دقيقة بحكمة بالغة، وكان له إنجازات عديدة لا يمكن إنكارها".





وتابع قائلا: "لقد أظهر قراره بالتنحى عن رئاسة البلاد بطريقة هادئة، حرصه وحبه لشعب مصر".





الكنيسة الكاثوليكية في مصر تنعى حسني مبارك

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بيان تنعي وفاة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق.





وجاء في نص البيان الذى أصدرته الكنيسة الكاثوليكية في مصر: "تنعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية والتى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم بخالص العزاء لكل مؤسسات الدولة".





وقد نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن الرئيس الأسبق، قائلة: "ما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".





ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس الأسبق، قائلة: "أبنا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم"، وتقدمت القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.