اليوم .. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها اليوم الأربعاء لمدة 8 ساعات من الساعة التاسعة مساء الأربعاء وحتى الساعة الخامسة من فجر الخميس المقبل وذلك لأعمال الغسيل والتطهير الدورى لشبكات المياه بالكلور.

أهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قد اعلنت عن إنطلاق تطبيق الهواتف الذكية " لعملائها باللغتين العربية و الإنجليزية من خلال الرابط التالى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masportal.





وأوضحت مياه القليوبية أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التى تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.