طب سوهاج تحتفل بعيد الخريجين الـ24.. وطلابها يتبرعون لصالح المستشفى الجامعي

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، احتفال كلية الطب البشري بتخريج الدفعة رقم ٢٤ والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم، وبحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتور صلاح رشدي، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيلي الكلية لشئون التعليم والطلاب، وشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.





في بداية كلمته أعرب الدكتور احمد عزيز عن سعادته بتخريج المتميزين من أبناء الجامعة من كلية الطب البشري، موجهًا رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين كافحوا من أجل الوصول إلى هذا اليوم عرفاناََ وتقديراََ لما تحملوه من مشقة، كما وجه "رئيس الجامعة" رسالة شكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية الذين ساهموا في تخريج دفعة جديدة من الأطباء المتميزين لخدمة الوطن، معلنًا عن تعيين ١٢٨ طبيبًا مقيم و ٢٨ معيد من خريجي الدفعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الطبي.





وأكد "عزيز" أن الجامعة تقدم كل الدعم لكلية الطب البشري لما تقدمه من خدمات عديدة لخدمة المجتمع،كما أنها من الكليات المؤثرة في تحسين تصنيف الجامعة بين الجامعات العالمية لما بها من كوادر علمية متميزة في النشر العلمي.





ومن جانبه دعا الدكتور حسان النعماني الحاضرين بالوقوف دقيقة حداد على الأساتذة الذين رحلوا عن عالمنا وبذلوا النفيس والغالي لرفع مكانة الكلية ومنهم الدكتور محمد علي الترك، الدكتور أنيس شيحة، وأيضًا الدكتور الشاب محمد أبو الفتوح الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، معربا عن سعادته بخروج جيل جديد من الأطباء الذين تتلمذوا علي أيدي كوكبة من الأساتذة المتميزين، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال سنوات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وصولًا لهذه اللحظات السعيدة.





وفي سياق متصل أكد الدكتور صلاح رشدي على أهمية الاحتفال بيوم التخرج فهو يوم لا ينسى لطلابنا الخريجين بعد سنين من الكفاح والجهد طوال الدراسة، مشيدًا بطلاب الدفعة الرابعة والعشرين البالغ عددهم ١٩٦ طالبا وطالبة، لتميزهم علميًا وأخلاقياََ، موجهًا الشكر لأسر الخريجين على جهودهم في دعم أبنائهم ووصولهم الي هذا اليوم العظيم.





كما قدم كل من الطالب محمد حسن رئيس اتحاد الطلاب، والطالب أحمد حلمي الأول علي الدفعة أرقى الكلمات والعبارات لشكر أولياء الأمور والأساتذة، موجهين التهنئة لزملائهم على التفوق والاحتفال بهذا اليوم السعيد، كما أعلن الطالب أحمد الشيخ الحاصل علي لقب التميز في الأنشطة الطلابية عن تبرع الخريجين بمبلغ ٢٠ ألف جنيه لصالح مرضى المستشفى الجامعي إيمانًا بأهمية مد العون للآخرين ومساعدة المجتمع.





ومن الجدير بالذكر طلاب الدفعة ٢٤ من كلية الطب البشري قاموا بأداء قسم الأطباء أمام نقيب الأطباء والحضور، كما تم تكريم أوائل الدفعة والخريجين واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والموسيقية.