لذيذة وصحية.. تعلمي طريقة عمل موس الكراميل والشوكولاتة

يمكن تقديم العديد من الحلوى الشهية في المنزل، دون التقيد بتكاليف باهظة، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بتقديم موس الكراميل والشوكولاتة بأسهل الطرق وأقل التكاليف، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
وقت الطبخ: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 45 دقيقة
تكفي لـ :5 اشخاص
ونحتاج من وقت لآخر تقديم وصفات بسيطة، وصحية لأطفالك، ويعد موس الكراميل والشوكولاتة من اسهل الوصفات التي يمكن تقديمها في المنزل، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، وبنتائج مضمونة.
طريقة موس الكراميل والشوكولاتة
مقادير موس الكراميل والشوكولاتة:
لتر حليب
أصفر بيض
3 ملعقة كبيرة نشا
كوب سكر
باكت كريم شانتي
قالب شوكولاتة خام مبشورة
(للوجه)
كريم شانتي دريم
ماء مثلج
طريقة تحضير موس الكراميل والشوكولاتة:
1- في بولة نخلط الحليب والنشا وصفار البيضة جيدًا.
2- نضع فى حلة على النار نضع كوب السكر، ونتركها حتى يتكرمل.
3- نقوم بوضع كريم شانتيه مخفوق، وخليط الحليب نخلط جيدًا.
4- نقسم الخليط جزئين الجزء الأول نتركه كراميل، والآخر للشوكولاتة، و نكهة الشوكولاتة.
5- نضيف قوالب شوكولاتة خام، ونخلطها وتذوب من حرارة الخليط، ونبدأ بوضعها في القوالب.
وقت الطبخ: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 45 دقيقة
تكفي لـ :5 اشخاص
ونحتاج من وقت لآخر تقديم وصفات بسيطة، وصحية لأطفالك، ويعد موس الكراميل والشوكولاتة من اسهل الوصفات التي يمكن تقديمها في المنزل، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، وبنتائج مضمونة.
طريقة موس الكراميل والشوكولاتة
مقادير موس الكراميل والشوكولاتة:
لتر حليب
أصفر بيض
3 ملعقة كبيرة نشا
كوب سكر
باكت كريم شانتي
قالب شوكولاتة خام مبشورة
(للوجه)
كريم شانتي دريم
ماء مثلج
طريقة تحضير موس الكراميل والشوكولاتة:
1- في بولة نخلط الحليب والنشا وصفار البيضة جيدًا.
2- نضع فى حلة على النار نضع كوب السكر، ونتركها حتى يتكرمل.
3- نقوم بوضع كريم شانتيه مخفوق، وخليط الحليب نخلط جيدًا.
4- نقسم الخليط جزئين الجزء الأول نتركه كراميل، والآخر للشوكولاتة، و نكهة الشوكولاتة.
5- نضيف قوالب شوكولاتة خام، ونخلطها وتذوب من حرارة الخليط، ونبدأ بوضعها في القوالب.