AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لذيذة وصحية.. تعلمي طريقة عمل موس الكراميل والشوكولاتة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:30 م
طريقة عمل موس الكراميل
طريقة عمل موس الكراميل والشوكولاتة
Advertisements
آية التيجي
يمكن تقديم العديد من الحلوى الشهية في المنزل، دون التقيد بتكاليف باهظة، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بتقديم موس الكراميل والشوكولاتة بأسهل الطرق وأقل التكاليف، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

وقت الطبخ: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 45 دقيقة
تكفي لـ :5 اشخاص

ونحتاج من وقت لآخر تقديم وصفات بسيطة، وصحية لأطفالك، ويعد موس الكراميل والشوكولاتة من اسهل الوصفات التي يمكن تقديمها في المنزل، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، وبنتائج مضمونة.

طريقة موس الكراميل والشوكولاتة

مقادير موس الكراميل والشوكولاتة:

لتر حليب
أصفر بيض
3 ملعقة كبيرة نشا
كوب سكر
باكت كريم شانتي
قالب شوكولاتة خام مبشورة

(للوجه)
كريم شانتي دريم
ماء مثلج

طريقة تحضير موس الكراميل والشوكولاتة:

1- في بولة نخلط الحليب والنشا وصفار البيضة جيدًا.

2- نضع فى حلة على النار نضع كوب السكر، ونتركها حتى يتكرمل.

3- نقوم بوضع كريم شانتيه مخفوق، وخليط الحليب نخلط جيدًا.

4- نقسم الخليط جزئين الجزء الأول نتركه كراميل، والآخر للشوكولاتة، و نكهة الشوكولاتة.

5- نضيف قوالب شوكولاتة خام، ونخلطها وتذوب من حرارة الخليط، ونبدأ بوضعها في القوالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكريب الحلو .. وصفات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكريب .. 4 وصفات سهلة وبسيطة

سر الكافيهات.. طريقة عمل كوب هوت شوكليت باحترافية

طريقة كريمة الشوكولاتة مع الشيف توتا مراد

ابتكري وجددي.. طريقة عمل الموز المقلي اللذيد

مضمونة ورخيصة في المنزل.. سر طريقة عمل النوتيلا

ترشيحاتنا

علاء مبارك ينعي والده بهذا الفيديو.. شاهد

هل يرحل عن القلعة البيضاء .. بعد هجوم زوجته على مرتضى منصور.. جمال حمزة على كف عفريت

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

بشرى للمواطنين حول موعد تحسن الأحوال الجوية .. فيديو

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

خلي بالك قبل شراء أي سيارة زيرو من المعرض.. صور

أهالي بركة الحاج ينتشلون الموتى.. الأمطار تهدم القبور وتكشف سترها.. صور