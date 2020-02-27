المصري يستكمل ترتيباته لاستقبال بعثة نهضة بركان المغربي

أتمت إدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الشقيق المغربي نادي نهضة بركان وذلك استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين الناديين الشقيقين والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.









ومن المقرر أن تصل بعثة نهضة بركان إلى مطار القاهرة الدولي قادمةً من مدينة الدار البيضاء في تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية.





وتتوجه البعثة فور وصولها إلى أحد فنادق القاهرة حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق حتى عصر الجمعة يؤدي خلالها الفريق تدريباته على الملعب الملحق بالفندق ، قبل التوجه مساء الجمعة إلى إحدى القرى السياحية بالعين السخنة للمبيت بها قبل أداء الفريق لمرانه الأخير على ملعب المباراة في الثامنة مساء السبت ، فيما ستغادر البعثة القاهرة في السابعة والنصف صباح الاثنين المقبل في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء ومنها بالطيران الداخلي إلى مدينة وجدة التي تبعد نحو 60 كيلو متر عن مدينة بركان معقل فريق النهضة.