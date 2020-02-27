AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يستكمل ترتيباته لاستقبال بعثة نهضة بركان المغربي

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى

أتمت إدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الشقيق المغربي نادي نهضة بركان وذلك استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين الناديين الشقيقين والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تصل بعثة نهضة بركان إلى مطار القاهرة الدولي قادمةً من مدينة الدار البيضاء في تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية.

وتتوجه البعثة فور وصولها إلى أحد فنادق القاهرة حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق حتى عصر الجمعة يؤدي خلالها الفريق تدريباته على الملعب الملحق بالفندق ، قبل التوجه مساء الجمعة إلى إحدى القرى السياحية بالعين السخنة للمبيت بها قبل أداء الفريق لمرانه الأخير على ملعب المباراة  في الثامنة مساء السبت ، فيما ستغادر البعثة القاهرة في السابعة والنصف صباح الاثنين المقبل في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء ومنها بالطيران الداخلي إلى مدينة وجدة التي تبعد نحو 60 كيلو متر عن مدينة بركان معقل فريق النهضة.

منطقة المرفقات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعادل.. بعثة الأهلي تغادر ولاية بولاوايو بعد مباراة بلاتينيوم

عمار رئيسًا لبعثة المصري فى نيجيريا استعدادًا لملاقاة اينوجو رينجرز

المصري يواصل تدريباته استعدادا لمباراة نهضة بركان بالكونفدرالية

أحمد شوشة ينتظم في التدريبات الجماعية للمصري استعدادًا لنهضة بركان

ترشيحاتنا

جثة هامدة.. مدير مستشفى فاقوس يكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مدرس بسبب وفاة مبارك

صحي بامتياز.. نوع شهير من البرتقال يقي من السرطان.. تعرف عليه

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

أخبار الفن: نجمة شهيرة تعلق على واقعة اغتصابها.. فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.. ومحمد رمضان يهاجم عمرو مصطفى

المستشفى سيطردها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإنقاذ طفلة من الموت

أصيب بحالة سيئة بعد مشاهدته تشييع جثمان مبارك.. تفاصيل انتحار مواطن بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي