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أسباب الشعور بـ آلام العضلات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:16 م
اسباب الشعور بـ آلام
اسباب الشعور بـ آلام العضلات
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اسماء محمد
تعد آلام العضلات من أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بالشعور بالإجهاد والتوتر والنشاط البدني، وتساعد معرفة أسباب آلام العضلات في علاجها بشكل صحيح.

وفي كثير من الأحيان تكون آلام العضلات ناتجة عن مشكلة طبية داخلية يعاني منها الشخص، ونعرض  أهم أسباب الشعور بـ آلام العضلات، وفقا لما ذكره موقع " healthline ".

- فيبروميالجيا ، خاصة إذا استمرت الأوجاع والآلام لمدة أطول من 3 أشهر.
- متلازمة التعب المزمن.
- متلازمة الألم الليفي العضلي ، وتسبب التهابات في النسيج الضام العضلي تسمى اللفافة.
- الالتهابات ، مثل الأنفلونزا أو شلل الأطفال أو الالتهابات البكتيرية.
- اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة، التهاب الجلد والعضلات، والتهاب العضلات.
- استخدام بعض الأدوية أو الأدوية، مثل الستاتين أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو الكوكايين.
- مشاكل الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.
- نقص بوتاسيوم الدم "انخفاض البوتاسيوم".
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