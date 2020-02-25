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محافظات

وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:01 م
مسجد عبد العزيز فهمي
مسجد عبد العزيز فهمي
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محمد أمين
في قلب قرية كفر مصيلحة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يقع مسجد عبد العزيز فهمي، أحد أكبر مساجد القرية، التي كان يتوافد إليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قبل مغادرته القرية متوجها إلى القاهرة.

وقال عادل مبارك، أحد أبناء عمومة الرئيس الراحل، إن مبارك كان يتردد إلى مسجد عبد العزيز فهمي لأداء الصلاة فيه، منذ طفولته وحتى إنهاء مراحل تعليمه الثانوي بالقرية، ثم غادرها بعد ذلك متوجها إلى القاهرة للالتحاق بالكلية الحربية.

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حزن على وفاة حسني مبارك
ورصدت كاميرا «صدى البلد» حالة الحزن التي كست وجوه الكثير من أبناء القرية، الذين فجعوا بوفاة حسني مبارك، وسرعان ما خرج جميع من أهلها متجهين للقاهرة للمشاركة في جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومتابعة الموقف عن قرب.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد توفي اليوم عن عمر يناهز 92 عاما، وأكد عدد من المقربين من أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وفاته.

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يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور
وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور
وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور
وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور
وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور
وفاة حسني مبارك.. هنا كان يصلي الرئيس الراحل.. صور
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