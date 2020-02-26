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سيارات

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:41 ص
audi a3
audi a3
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اشرف عطية

أعلن وكيل سيارات أودي في مصر عرض سيارته audi a3 السيدان في الجامعة الأمريكية في القاهرة حتى يوم 27  فبراير الجاري. وتواصل الشركة سياستها في عرض بعض طرازاتها الجديدة في  السوق المصرية في بعض المراكز والمولات التجارية والجامعات لتقديمها للجمهور المتوقع لها. 


نتيجة بحث الصور عن audi a3


مواصفات اودي a3 

وتأتي السيارة audi a3 في مصر بمحرك تيربو 1000 سي سي TFSI بقوة 115 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات من 7 سرعات، جر امامي وتتسارع من 0 الي  100 كم في الساعة خلال 9.9 ثانية.

نتيجة بحث الصور عن audi a3

سعر اودي a3

وتأتي السيارة اودي a3 في مصر بسعر 460 ألف جنيه حتي 530  ألف جنيه لأعلى فئة

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