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سيارات

وكيل هوندا يعلن انتهاء عروض الصيانة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:28 ص
وكيل هوندا
وكيل هوندا
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اشرف عطية

أعلن وكيل هوندا في مصر عن نهاية حملة الصيانة التي قدمها يوم 29 فبراير الجاري ، وقال إن الفرصة لاتزال متاحة للاستفادة من الخصومات التي تشمل خصم 15% على أجزاء الفرامل على سياراتها . 

 

و قد أعلن في يناير الماضي حملة على الصيانة بمناسبة العام الجديد استمرت في شهر يناير على السمكرة والدهان وشملت 20% خصم على قطع الغيار و15% خصم على المصنعيات و450 جنيه لتلميع السيارة بالكامل و250 جنيه لتلميع الفوانيس الأمامية للسيارة مع عمل مقاييس مجانية. 

 

كما أعلنت في وقت سابق في نهاية 2019 عن إجراء حملة صيانة على سياراتها في أكتوبر ونوفمبر شملت الحصول على كشف مجاني يشمل الميكانيكا والعفشة وخصم 15% يشمل اجزاء الفرامل والمساعدين واطارات السيارة والمساحات.

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