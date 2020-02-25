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فن

منهم العيال كبرت ومدرسة المشاغبين .. تفاصيل تقديم جزء ثان من 4 مسرحيات قديمة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:10 م
مسرح شو
مسرح شو
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محمد نحلة

بعد إيقاف الموسم الأول لمشروع مسرح شو داخل مصر بسبب المشاكل التي حدثت مؤخرا والخلاف حول حقوق الملكيه لأسامي النصوص المسرحية.


سيتم التعاقد مع بعض الدول العربية  لتقديم ٤ عروض مسرحية كوميدية لم تشهدها خشبة مسرح من قبل وهم " العيال كبرت ٢، مدرسة المشاغبين ٢، إنها حقا عائلة محترمة ٢، سك علي بناتك ٢، حيث أكدت إدارة العلاقات العامة بمشروع " مسرح شو "، أنه تم التواصل مع مركز جابر الثقافي الذي يعتبر أهم مركز حكومي وتجاري تابع للديوان الاميري بالكويت، وأن الفرقة تستكمل بروفاتها النهائية والمكثفة لتقديم تلك العروض.



كما صرحت الإدارة الفنية بالمشروع، بأن لكل عمل له طابعه الخاص من حيث الكوميديا والمحاكاة المعاصرة من خلال تقديم الأجزاء الثانية لتلك الأعمال وتخليد ذكرى هؤلاء النجوم الذي لا يزال التاريخ، يذكرهم حتي الآن عن طريق تقديمها بشكل كوميدي معاصر.

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