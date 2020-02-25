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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:39 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال إنشاء معسكر الإيواء العاجل باستاد طنطا والذى يستهدف تحديد درجات الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة طنطا لمتابعة الحالة المرورية وتطبيق قانون تنظيم سير التوك توك بالإضافة إلى أعمال إزالة كافة إشغالات المحال والمقاهي من الشوارع.

والجدير بالذكر؛ أن مخيم الإيواء يضم ٣٠ خيمة ويستوعب ٨٠ فردا بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية واللوجستية والتعليمية والرياضية وتنظيم الأنشطة الرياضية وتوفير كافة سبل الإعاشة.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد العديد من شوارع مدينة طنطا للوقوف على الحالة الفعلية على أرض الواقع ، كما وجه بإزالة عدد من الإشغالات الخاصة بالمحال والمقاهي بالإضافة إلى الإشغالات المرورية.

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محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا
محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مخيم الإيواء العاجل باستاد طنطا
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