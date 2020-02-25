عملية خطيرة .. استئصال ورم يزن ١٦ كجم من مريض في البحيرة

نجح فريق طبى كبير من الجراحين المتخصصين بمركز علاج الأورام بدمنهور بمحافظة البحيرة فى إجراء عملية خطيرة تعتبر من أكبر وأدق جراحات الأورام بالمركز، حيث تمكن الفريق الطبى من استئصال ورم يزن١٦ كجم من بطن مريض.





أكد الدكتور رجب شريف، مدير المركز، فى تصريحات خاصة بـ "صدى البلد"، أن عملية الاستئصال التى أجريت للمريض كانت من أخطر العمليات التى تمت بالمركز لوجود الورم الذى تم استئصاله بجانب الكلي والطحال وجزء من القولون مشيدًا بمهارة وجهود الفريق الطبي الذى أجرى العملية .

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وأكد الدكتور رجب شريف مدير مركز علاج الأورام بدمنهور على استقرار الحالة الصحية للمريض، مشيرًا إلى وضعه تحت الملاحظة لمتابعة الحالة الصحية له بصفة مستمرة.



وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية للمريض كل من الأطباء : "الدكتور رجب شريف مدير المركز، والدكتور محمود خليل، والدكتور أحمد علي، و الدكتور إيهاب تقى، والدكتور أحمد سعد، والدكتورة مي رافع بقسم التخدير.