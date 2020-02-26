صوت الشعب بأسوان يستأنف ندوته التثقيفية عن التابلت لـ طلاب أولى ثانوي

يستأنف حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، اليوم الأربعاء، ندوته التثقيفية عن "التابلت" وكيفية استخدامه والدخول على بنك المعرفة في أمانة أسوان بإشراف محمد الداعون أمين عام الحزب بالمحافظة وذلك بمقر الحزب في أسوان في الساعة السابعة والنصف مساء لطلاب الصف الأول الثانوي العام.





يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي القوى للحزب في الشارع وحرص قيادته على دعم ومساندة الطلاب ورفع الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.



