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أخبار العالم

بسبب كورونا.. وزير بدولة عربية يتنكر لمتابعة بيع الكمامات بالصيدليات.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الرضوان، يدخل إلى إحدى الصيدليات متنكرا لمتابعة بيع الكمامات للمواطنين وعدم استغلال الأزمة من جانب أصحاب الصيدليات.

وفي الفيديو يظهر الوزير الكويتي وهو ينفعل على صيدلي بعد أن امتنع عن بيع كمامات له رغم وجودها بهدف رفع سعرها دون أن يعرف أن الشخص الذي يطلب شراء الكمامات هو وزير التجارة.

وقال الوزير للصيدلي "عيب اللي تسوونه عيب استغلال ظروف الناس"، كما أصدر أمرا بإغلاق الصيدلية على الفور وتحويل الصيدلي إلى المحكمة.

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