اليوم.. حزب المصريين الأحرار يطلق أول صالونات الحضارات العربية

تطلق لجنة الشئون العربية بحزب «المصريين الأحرار» مساء اليوم، أول صالونات الحضارات العربية، لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة، وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.





ويعقد الصالون بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة بالقاهرة، بحضور حسام رأفت دور لجنة الشئون العربية ويستعرض فكرة انشاء الصالون وأهدافه، المستشار الإقتصادى محمد عارف وكيل اللجنة بالحزب ويتحدث عن البعد الاقتصادي للصالون، واللواء ايهاب الشحات أمين مركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب ويتحدث عن مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي.





وقال حسام رأفت - رئيس اللجنة، إن فكرة اللجنة لإنشاء صالون الحضارات العربي تهدف لتعزيز أوجه التعاون بين الدول العريية وتبادل الرؤى والثقافات والعلاقات التاريخية بين مصر والدول العربية.



