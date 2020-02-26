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برلمان

المصريين الأحرار بمطروح يبدأ فعاليات ريادة الأعمال للسيدات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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حسن رضوان
بدأت أمانة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح فاعليات اليوم الأول في دورة ريادة الأعمال للسيدات، وتستمر الفاعلية ثلاثة أيام

وأوضحت أمانة الحزب، أن البرنامج مجاني مدعم من الحزب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب و تفعيلا  للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريه ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة المعنية بالمرأة.
 
وأشارت أمانة المصريين الأحرار بمطروح إلى أن الفئة المستهدفة، هى السيدات الراغبات في عمل مشروعات صغيره من حمله المؤهلات المتوسطه فيما أقل ، حيث تحصل المتدربة في نهاية التدريب على شهادة معتمده من الحزب باجتياز البرنامج التدريبي.
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