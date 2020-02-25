مدير العمليات والمتابعة بمحافظة القاهرة يكشف عن جهود المحافظة لشفط مياه الأمطار ..فيديو

أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى بأسم محافظة القاهرة ومدير المتابعة والعمليات بالمحافظة أن منطقة "مدينة نصر" بها ميل بنسب فنية وهندسية مؤكدا أن مياه الأمطار بسبب هذا الميل تتجمع في "طريق النصر" وكان بالأمس بسبب هطول الأمطار بغزارة تسببت في وجود كميات كبيرة بالطريق.





وأضاف عوض خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن مياه الأمطار قد تساقطت بغزارة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساءً، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة كان متواجدا عقب هطول الأمطار ومتابعة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء .





وتابع المتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من شفط كميات مياه الأمطار الساعة التاسعة، واستطعنا السيطرة على الموقف خاصة على مستوى طريق النصر.





وأشار مدير المتابعة والعمليات بمحافظة القاهرة إلى أنه تم شفط الأمطار والتعامل الفوري سواء عن طريق فتح البالوعات أو تشغيل طرومبات الأنفاق، مؤكدا انه هناك تنسيقا تاما مع هيئة الصرف الصحي.





وقال اللواء إبراهيم عوض إنه يتم التعامل بشكل جاد مع جميع التحذيرات التي تقدمها هيئة الأرصاد، مؤكدا أن هناك 38 غرفة متابعة ونطمئن المواطنين أن هناك تعاونا تاما مع أجهزة الدولة لمواجهة اي مخاطر وأزمات.



