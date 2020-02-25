28 مرشحا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين في دمياط

أيام قليلة وتبدأ المنافسة الساخنة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بدمياط تشتعل حيث يتنافس 28مرشحا ، مقسمين إلى 4 قوائم، وذلك فى الانتخابات المقرر لها الجمعة 28 فبراير وذلك تحت إشراف قضائى.





اقرأ أيضا:









و يتنافس 28 مرشحا كالتالى شعبة مدنى يتنافس 13 مرشحا وهم وائل بقا، فادى البغيلى، احمد بركات، محمد كارم، سمير بحوت، نبيل الحفناوى، شريف صلاح، محمد الخولانى، رأفت الجزار، احمد ابو سمرة، احمد حليمة، عمرو عبيد ، محمد على.





وعلى شعبة ميكانيكا يتنافس ثلاثة مرشحا هم محمد فوزى، محمد بحيرى، محمد قويطة.





وعلى شعبة كهرباء يتنافس 7 مرشحين وهم أحمد غانم، إبراهيم بدران، اسلام الحبشى، اسعد شاكر، على عبد اللطيف، محمد دهب، محمد العريان.





وعلى شعبة عمارة يتنافس 5 مرشحين وهم محمد الغتورى، محمد الشعراوى، حاتم زقزوق، فاطمة كيوان، السيد عبد الوهاب.





وكانت النقابة العامة للمهندسين، قد أعلنت نهاية الشهر الماضى القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات، ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،:" مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020.



