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توك شو

كان على علم بكل المشاكل الصحية.. طبيب مبارك يكشف تفاصيل مرضه النادر.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:44 م
الرئيس الأسبق حسنى
الرئيس الأسبق حسنى مبارك
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كـريـم الـخـطـيـب

كشف الدكتور ياسر عبد القادر، الطبيب المعالج للرئيس السابق محمد حسني مبارك، عن تفاصيل المرض النادر الذي كان يعاني منه الرئيس الراحل.


وقال «ياسر عبد القادر»، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أجرى عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بالتهاب الاثني عشر في مارس 2010.


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وأضاف الطبيب المعالج للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن الرئيس الراحل كانت لديه هيبة، ولديه ذكاء في التعامل مع الناس، مؤكدًا أنه كان على وعى كامل بكل الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها.


وشدد «ياسر عبد القادر» على أنه لم يقابل شخصًا بأخلاق واحترام الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان يتميز بخفة الظل.


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ووُلد الرئيس محمد حسني مبارك في قرية المصيلحة بمحافظة المنوفية في 24 مايو 1928، حيث أمضى قرابة الـ 30 عاما في الحكم.


وعقب انتهائه من تعليمه الثانوية، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.


وتدرج الرئيس الأسبق حسني مبارك في سلم القيادة العسكرية، فعين عام 1964 قائدًا لإحدى القواعد الجوية، وتلقى دراسات عليا في أكاديمية فرونز العسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي نوفمبر عام 1976 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تم تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائب وزير الدفاع عام 1972.


واشترك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 1973 في التخطيط لحرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث بدأ الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية بغارات جوية مكثفة ساعدت في عبور القوات المصرية لقناة السويس، واقتحام خط بارليف.


وترقى الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي من حرب 73 إلى رتبة فريق ثم اختاره الرئيس الراحل أنور السادات نائبا له في عام 1975، وكان له دور رئيس في التفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وتوقيع معاهدة السلام عام 1979.


وأصبح الرئيس الأسبق حسني مبارك رئيسا للجمهورية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، واستمر في الحكم لخمس فترات من عام 1981 حتى تنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير عام 2011.
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