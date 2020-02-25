في 3 اجتماعات .. محلية النواب تناقش 33 طلب إحاطة عن أزمات بني سويف غدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، 3 اجتماعات، غدا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة بني سويف.





وتستعرض «صدى البلد» أبرز طلبات الإحاطة في سياق التقرير التالي:





الاجتماع الأول:





تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط مركز سمسطا محافظة بني سويف بالرغم من استيفاء المبنى لجميع الاشتراطات التي طلبتها وزارة الداخلية.





كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، والتي جاءت كالآتي:

الأول: نقل ولأية قرية نجع العرب من الوحدة المحلية لأشمنت إلى الوحدة المحلية لبني عُدي - مركز ناصر – محافظة بني سويف.

الثاني: تباطؤ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر في اعتماد شارع المراكز الجديد بندر ناصر - مركز ناصر - محافظة بني سويف.

الثالث: استكمال رصف طريق قرية بهبشين الرابط بطريق ديمو مركز ناصر – محافظة بني سويف.

الرابع: رصف الطريق الرابط بين عزبة القيناوي وطريق الطراد بالشناوية مركز ناصر – محافظة بني سويف.









وتناقش أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائب علي أبو دولة، بشأن:

الأول: تطوير وتحديث قصر ثقافة مركز ومدينة الفشن – محافظة بني سويف.

الثاني: سوء حالة مزلقان الفشن وتهالك كوبريي المحطة والإبراهيمية – محافظة بني سويف.

الثالث: تحديث وتطوير مزلقان سكة حديد الفنت وكوبري الإبراهيمية خاصة وإنه تم إدراجه في خطة 2017/2018.

الرابع: إنشاء كوبري على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن - محافظة بني سويف.

الخامس: إنشاء مشأية بقرية الكبش مركز الفشن – محافظة بني سويف.

السادس: توسعة طريقي (بني صالح – كمين تلت) (دلهانس – ستنرا) – محافظة بني سويف، حيث تعتبر (طرق موت) لكثرة الحوادث عليها.





الاجتماع الثاني:





تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن:

الأول: إنشاء كوبري مشاه من مدخل بندر بني سويف مارًا بترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد ليصل إلى مستشفى الصدر – محافظة بني سويف.

الثاني: بشأن إنارة طريق بني سويف الفيوم الجديد، طريق دمو، الجزء من مدخل بندر ناصر وحتى محور عدلي منصور.

الثالث: إنشاء مغذى على ترعة قشيشة بقرية دلاص مركز ناصر – محافظة بني سويف.

الرابع: تغطية جزء من مصرف نصري بقرية طنسا الملق مركز ناصر – محافظة بني سويف.

الخامس: تغطية جزء من مصرف حين نامق بقرية الزيتون مركز ناصر – محافظة بني سويف.

السادس: تغطية جزء من ترعة بوش العمومية بمركز ناصر – محافظة بني سويف.

السابع: إستغلال المساحات التي تمت تغطيتها من ترعة بوش العمومية لعمل حدائق ومتنزهات عامة بندر ناصر مركز ناصر – محافظة بني سويف.









وتناقش أيضا، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب بدوي النويشي، بشأن:

الأول: توفير الإعتماد المالي لتنفيذ ستة بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية بقريتي بني حدير وبنى نصير مركز الواسطى محافظة بني سويف، نظرًا لانتشار برك ومستنقعات الصرف الصحي مما يهدد بكارثة بيئية وصحية.

الثاني: تآخر إستيفاء المستندات والإجراءات الخاصة بالموافقة على إقامة مجمع مدارس (تبرع) بحوض الزعفراني – قرية هرم ميدوم – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.

الثالث: تشكيل لجنة فنية بشكل عاجل من الجهات المختصة لعمل محضر معأينة تنسيقي لإبداء الموافقة الفنية على الموقع المقترح لإقامة محطة رفع صرف صحي لقرى (بنى نصير – بنى سليمان – بني حدير)3 مركز الواسطى.

الرابع: تطوير شارع النيل بمدينة الواسطى – محافظة بني سويف، وعدم نقل سوق الخضر والفاكهة من مكانه الحالي.









طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عصام خلاف، بشأن:

الأول: تطوير منطقة الفوالة وجزيرة النور مركز الواسطى – محافظة بني سويف، من خلال صندوق تطوير العشوائيات.

الثاني: نقل شادر الواسطى إلى المكان المخصص له بمنطقة كوم أبو راض حيث إنه سبق الموافقة على ذلك باقتراح يرغبه من المجلس.

الاجتماع الثالث:



