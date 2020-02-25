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منوعات

بالرقص.. احتفال أطباء صينيين بعد شفاء مرضاهم من فيروس كورونا.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

احتفل اثنان من الأطباء الصينيين على طريقتهم الخاصة بعد شقاء مرضاهم تمامًا من فيروس كورونا القاتل، حيث دخلوا في وصلة رقص  شبيه لحركات الباليه في مشهد يوضح مدى فرحتهم بهذا الأمر.


وحسب صحيفة " ديلي ميل"، خرج ستة مرضى من فيروس  كورونا التاجي يوم الجمعة الماضي من مستشفى الشعب في محافظة لينبي في سوتشو بمقاطعة آنهوي شرق الصين بعد امتثالهم للشفاء. 


وظهرت الممرضات والطبيب في  فيديو وهم يرقصون ببهجة على أطراف أصابعهم بعد مغادرة  مرضاهم المستشفى للعودة إلى منازلهم.


وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية (شينجوا) أن 24،734 مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد في الصين خرجوا من المستشفى بعد الشفاء بنهاية يوم الأحد.


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