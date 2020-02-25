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توك شو

المناوي يكشف كواليس مكالمة للرئيس مبارك قبل التنحي.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:50 م
حسني مبارك
حسني مبارك
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إبراهيم القادري
قال عبد اللطيف المناوى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير المصرى اليوم ، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يخلع من منصبه ولكن هو من تخلى عن منصبه .


وأضاف المناوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان الرئيس مبارك فور وصوله من القاهرة الى شرم الشيخ يوم الجمعة 11 فبراير 2011 اتصل بالمشير طنطاوي.


وتابع المناوي قائلا:  الرئيس الراحل وصل شرم الشيخ أثناء صلاة الجمعة وبعدها قام بالاتصال بالمشير طنطاوي وقال له أنني قررت ان اتخلى عن منصبي.


واضاف المناوى أن الرئيس الراحل أراد أن يحقن الدماء وتخلى عن منصبه بناء على رغبة الشارع المصري و جعله يرسم مستقبله.

واستكمل المناوي أن الرئيس الراحل عندما عرض عليه أمر مغادرة البلاد رفض واستنكر هذا الأمر. 

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