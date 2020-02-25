مجلة علاء الدين تحصد جائزة نقابة الصحفيين بعمل "أنا ضد التنمر"

أعلنت نقابة الصحفيين مسابقة دكتورة نوال عمر "ضد التنمر" وذلك في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة بقضية التنمر ضد الصغار والكبار وتأثيرها السلبى على الصحة النفسية.

وتقدم للمسابقة ٢٦ عمل صحفي وحصدت سحر محمود مديرة تحرير مجلة علاء الدين وعضو فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة على جائزة الدكتورة نوال عمر فى الصحافة بنقابة الصحفيين المركز الاول "مناصفة " عن موضوعها " انا ضد التنمر " .





يذكر ان سحر حصلت علي جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل ١٩٩٨م ولها العديد من الكتب في سلسلة "يحكي أن" بالتعاون مع مؤسسة دار التعاون مثل "سيف الوقت" و " اعلى رأس في البستان "و "سلمان الكسلان"وغيرها تهدف لحث الصغار علي تعلم العديد من القيم منها اهمية الوقت وعدم التكبر وعدم الكسل .





وتسلم الجائزة الثلاثاء القادم 9 مارس بقاعة هيكل