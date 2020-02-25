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توك شو

مبارك بكى فور استعادتها.. مفيد شهاب يروي كواليس عودة طابا للسيادة المصرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:52 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
نعى مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال مفيد شهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "حزنت كثيرا على وفاة حسني مبارك، وكان لي الشرف بالعمل تحت قيادته".

وأضاف مفيد شهاب "أتذكر موقف مبارك من متابعة تطورات قضية طابا أمام التحكيم الدولي وعلى مدار 6 سنوات من 1982 وحتى 1988 كانت هناك مفاوضات مع إسرائيل لاسترجاع طابا ثم متابعة قضية التحكيم وحتى صدور الحكم".

وتابع مفيد شهاب "خلال السنوات الست كان يتابع تطورات القضية، وكان قلقا للغاية ويريد أن يطمئن بنفسه على كل صغيرة وكبيرة  حول هذا الملف".

وأكمل مفيد شهاب "مبارك كان يرفض التخلي على شبر واحد وحبة رمل واحدة من أرض سيناء وكان يرغب في الحصول على أراضي سيناء كاملة".

ولفت مفيد شهاب إلى "بعد صدور الحكم باستعادة طابا عبر مبارك عن فرحته بصوت عال ووصل إلى درجة البكاء بتحقيق النصر".

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