تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

محمد حسني مبارك . حصل «صدى البلد» على تصريح دفن جثمان الرئيس الأسبق





محمد حسني السيد السيد مبارك»، يبلغ من العمر 91 عامًا، وأن أسباب الوفاة قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب. وذكر تصريح الدفن الصادر من مكتب صحة النزهة بإدارة النزهة الصحية بمحافظة القاهرة، أن اسم المتوفى: «السيد السيد مبارك»، يبلغ من العمر 91 عامًا، وأن أسباب الوفاة قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب.





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وأضاف التصريح أنه تم قيد الرئيس الأسبق برقم 909 في سجلات الوفيات بتاريخ اليوم 25 فبراير، بجهة مستشفي الجلاء، بقسم النزهة.









وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" .





وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.