تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

حصل «صدى البلد» على تصريح دفن جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وذكر تصريح الدفن الصادر من مكتب صحة النزهة بإدارة النزهة الصحية بمحافظة القاهرة، أن اسم المتوفى: «محمد حسني السيد السيد مبارك»، يبلغ من العمر 91 عامًا، وأن أسباب الوفاة قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب.
اقرأ أيضًا:
وأضاف التصريح أنه تم قيد الرئيس الأسبق برقم 909 في سجلات الوفيات بتاريخ اليوم 25 فبراير، بجهة مستشفي الجلاء، بقسم النزهة.
اقرأ أيضًا:
وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" .
وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.