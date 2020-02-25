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أخبار البلد

برج القاهرة يتزين بعلم الكويت احتفالا بالعيد الوطني .. صورة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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تزين، مساء الثلاثاء، برج القاهرة بعلم دولة الكويت احتفالا بعيدها الوطني الدي يتزامن مع يوم ٢٥ فبراير من كل عام.

ويعتبر العيد الوطني الكويتي عطلة رسمية احتفالًا بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

وكانت الكويت قد حازت على استقلالها في 19 يونيو 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وقد شهدت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال، حيث اُقيم في 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، نظرًا لحرّ الصيف الشديد في الكويت الذي يحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع المناسبة. ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ الذي أصبح يسمى بـ"العيد الوطني".

وأعلنت الكويت، أمس إلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له "إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم".

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس المستجد.

برج القاهرة يتزين بعلم الكويت احتفالا بالعيد الوطني .. صورة
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