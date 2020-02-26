ارتفاع مبيعات فيات لـ 4717 سيارة بنهاية 2019

ارتفعت مبيعات سيارات فيات عبر وكيلها الحصري دايناميكس للتوزيع ؛ إلي 4717 سيارة بنهاية العام الماضي بمعدل نمو قدره 35% عما كانت عليه في 2018 و النقدرة بـ 3478 سيارة.

وافتتح " فيات" مركزا للخدمة المعتمدة بمنطقة أبو رواش بالجيزة والذي يواكب أحدث المعايير العالمية لخدمات الصيانة تحت اسم "Express Lane" لتيسير الصيانات الدورية أو عمليات الإصلاح السريعة بأعلى تكنولوجيات لخدمة الموديلات المختلفة للعلامة التجارية الإيطالية العريقة.

على أساس تكامل مزيج من السيارات المميزة بأسعار تنافسية وخدمات وبرامج خدمة العملاء لما بعد البيع، مع التوسع الجغرافي الكبير للقرب من العملاء، وذلك من خلال الافتتاحات التوسعية الكبيرة التي تقوم بها،

قال عماد حلمي، العضو المنتدب لـ داينامكس للتوزيع، إن هناك اهتماما من مجموعته بصفتها الوكيل الحصري لـ" فيات" في الانتشار الجغرافي من خلال مراكز خدمات ما بعد البيع و صالات العرض و الصيانة بالإضافة لمواكبة للمقاييس و المعايير العالمية في موديلات السيارات.

وذكر عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، أن هناك تركيزا علي السوق المصرية باعتبارها واعدة، موضحا أن الشركة لديها خطط توسيعية لدعم المستهلك المصري وتعزيز العلامة التجارية الإيطالية عبر موديلات "فيات".

أوضح " سلطان" أن هناك اهتماما بالتوسع في افتتاح مراكز للخدمات الجديدة وصالات العرض لعرض كل ما هو جديد.