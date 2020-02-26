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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:51 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنها ستقوم بعمل إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.

مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع )، وذلك أعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

 

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 

كما قامت الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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