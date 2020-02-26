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تعليم

تغير المناخ.. الآثار وأساليب التكيف.. ندوة للبحث العلمي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:31 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ندوة"تغير المناخ..الآثار وأساليب التكيف" وتنظمها اللجنة الوطنية للمسائل البيئية وذلك يوم الخميس 19 مارس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية فى الساعة الحادية عشر صباحا.




واوضحت الأكاديمية أن التكيف المناخي يعرف بشكل عام بأنه تعديل في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمثيرات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها، وهذا التعديل يهدف إلى التخفيف من الأضرار واستغلال أفضل الفرص المفيدة.


ويعتبر التكيف المناخي استجابة لتأثيرات التغير المناخي الغير العادلة والمهلكة لبعض الدول ويعتبر اولوية لدى الدول النامية نظرا لأن معظم الدول النامية تتحمل العبء الأكبر في أضرار التغير المناخي العالمية وتختلف طرق التكيف باختلاف طريق الدولة واحتياجاتها ومواردها وترتبط القدرة على وثيقا بالتنمية الاجتماعية التكيف إرتباطًا والاقتصادية حيث أن مخططات التكيف ً المناخي تعتبر ذات تكلفة عالية جدا.




وأشارت إلى أن مصر تبذل جهودا منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالتزامن مع ما شهده العالم من تطور للأحداث وتغير في المفاهيم وطرق التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة أن التغيرات المناخية لا تفرق بين شعوب الدول النامية والمتقدمة فيما يخص الآثار السلبية الخاصة بها، على أثر ذلك يظهر دور الأكاديمية فى التوعية بالآثار المترتبة على تغير المناخ و أساليب التكيف معها بمناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول هذا الموضوع والتى ستضم  :


- سيناريوهات تغير المناخ مع أ.د.محمد مجدى عبد الوهاب


- تقرير حصر غازات الاحتباس الحرارى من كافة القطاعات BURs مع أ.د.فضل عبد الحميد


- تأثيرات التغير المناخى على قطاعى الزراعة والمياه وتدابير الأقلمة مع أ.د.مسعد قطب حسانين


 

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