منها خالد بن الوليد وحتى لا يطير الدخان.. مسلسلات خرجت من موسم رمضان 2020

مع اقتراب موسم دراما رمضان، وإعلان دخول أكثر من 30 مسلسلاً للسباق، إلا أن هناك عددًا من المسلسلات تعثرت وتوقف تصويرها وأعلن القائمون عليها خروجها من السباق الرمضاني، حتى الأن لا يمكن الجزم بالقائمة النهائية التى ستتواجد فى موسم رمضان فدائماً هناك مفاجآت لا نتوقعها.





ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المسلسلات التى خرجت من الموسم.





خالد ابن الوليد





توقف مسلسل خالد بن الوليد عن التصوير، وأعلن عن خروجه من موسم رمضان 2020، بعد تصوير أكثر من أسبوعين فى الأردن، قضاها فريق العمل لتصوير المشاهد الخارجية، ولكن قرر صناع المسلسل أن يعطوا لنفسهم وقت أكبر لتقديم العمل بشكل جيد، خاصة أنه يحتاج إلى الكثير من التجهيزات، والخبرات التنفيذية للمعارك الحربية القديمة وإستخدام للخيول العربية والفرسان ذو الخبرة.





"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج تامر مرسي.

حتى لايطير الدخان





وأعلنت شركة العدل جروب خروج مسلسل "حتى لايطير الدخان" للفنان مصطفى شعبان من موسم رمضان 2020.





وقال مدحت العدل في تصريحات صحفية ، إنه تقرر بشكل نهائي خروج مسلسل”حتى لا يطير الدخان” من ماراثون رمضان المقبل، بسبب وجود بعض المشاكل في كتابة السيناريو التي يعكف على كتابتها، هذا إلى جانب أن كتابة المسلسل تحتاج إلى وقت طويل، ومن الصعب عرضها خلال السباق الرمضاني.

حتى لايطير الدخان عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، من سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.





الرواية تم تقديمها فى فيلم سينمائى بنفس الاسم عام 1984، من بطولة عادل إمام، ويتحدث الفيلم عن شاب مجتهد ويدرس الحقوق وكان مرشحا للنيابة ولكنه رفض العمل فى الحكومة واتجه إلى الأعمال الحرة وعمل فى المحاماة ولكنه فى نفس الوقت كان يتاجر فى المخدرات.





ليالينا





ومن المتوقع خروج مسلسل "ليالينا" من السباق الرمضاني خاصة بعد إصابة مخرج العمل أحمد صالح بأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، وتوقف التصوير.





مسلسل «ليالينا» بطولة غادة عادل وإياد نصار خالد الصاوى وصابرين وميدو عادل ومنة عرفة وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حول صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.