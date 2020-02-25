تعرف على عقوبة مروج لعقاقير مجهولة المصدر ومنتحل صفة طبيب

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن منذ سنوات تقدمت النقابة ببلاغ ضد بعض الأشخاص منتحلى صفة الأطباء على شاشات بعض القنوات الفضائية الذين كانوا يروجون للعلاج بالأعشاب والأدوية مجهولة المصدر.





وأوضح الطاهر، أن حيثيات الحكم فى الدعوى رقم 1309 لسنة 2013 كالتالي:





تبين للمحكمة صحة العريضة المقدمة من نقيب الأطباء وبأن المتهمين غير مقيدين بنقابة الأطباء وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وقاموا بإعطاء وصفات لأدوية مجهولة المصدر دون أن تكون مسجلة بوزارة الصحة، كما قاموا بالإعلان عن أنفسهم على وجه يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق فى ممارسة مهنة الطب.





حكمت المحكمة:

1- حبس كل متهم سنة مع الشغل.

2- كفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى.

3- تغريم المتهمين الأول والثانية ثلاثون ألف جنيه لكل منهم عن التهمة الثانية.

4- غلق المنشأة.

5- تغريم المتهمة الثانية خمسمائة جنيه عن التهمة الثالثة.

6- تغريم المتهم الخامس مائتى جنيه عن التهمة الرابعة.